شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليكسر دعم القناة الصاعدة ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة، لنقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.2260، حيث إن الثبات دونه سيؤكد استمرار الانخفاض نحو 1.2175 كمحطة سلبية تالية، بينما الارتقاء فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه عند 1.2350 وتمتد إلى 1.2475.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي