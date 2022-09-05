شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا فى المقدمة.. 2.399 مليون طن الإنتاج العالمي من البلاستيك الحيوي 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الإنتاج العالمي من البلاستيك الحيوي في عام 2021 حوالي 2.399 مليون طن وهو ما يمثل نحو 0.6% من إجمالي الإنتاج العالمي من البتروكيماويات، والمقدر بنحو 367 مليون طن، وذلك وفقًا لدراسة "دور المواد الحيوية المتجددة والوقود الحيوى فى إنتاج البلاستيك الحيوى" لمنظمة أوابك.

وتابعت الدراسة أنه من المتوقع أن يزداد معدل النمو السنوي المركب للبلاستيك الحيوي بنسب تتراوح ما بين 10-15٪ خلال العقد القادم، لترتفع الطاقات الإنتاجية العالمية إلى ما يقرب من 6,723 مليون سنويًا في عام 2025، وإلى نحو 7,593 مليون طن في عام 2029.

وذكرت الدراسة، أن دول منطقة آسيا تحتل موقع الريادة في إنتاج البلاستيك الحيوي، حيث تنتج حوالي 46% من إجمالي الإنتاج العالمي، وستظل مركزا رئيسياً للإنتاج خلال الخمس سنوات المقبلة.

وذكرت الدراسة، تليها أوروبا بنسبة حوالي 26% بينما تنتج دول منطقة أمريكا الشمالية حوالي 17%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 18% بحلول عام 2025، وتأتي أمريكا الجنوبية في المرتبة الرابعة بنسبة 10%، في حين تأتي أستراليا ودول أوقيانوسيا في المرتبة الخامسة بنسبة 1%.