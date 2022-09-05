شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من أكبر 5 دول تسجل تراجعا طفيفا بـ7 ملايين دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا طفيفا في واردات مصر من أكبر 5 دول خلال شهر مايو الماضي، قياسا بواردات نفس الشهر عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات خلال هذا الشهر نحو ملياري و824 مليون دولار، مقابل ملياري و831 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ 7 ملايين و59 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الدول الخمس الكبار تباين في حجم الواردات بين ارتفاع وانخفاض، حيث بلغت الواردات من الصين نحو 947 مليون و917 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليار و137 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 189 مليون و767 ألف دولار، يليها المملكة العربية السعودية وبلغت الواردات المصرية منها نحو 686 و722 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 627 مليون و926 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 58 مليون و796 ألف دولار.

وفى المركز الثالث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية وسجلت الواردات المصرية منها نحو 612 مليون و422 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 504 مليون و976 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 107 مليون و466 ألف دولار، ثم الهند وبلغت الواردات منها نحو 305 مليون و225 ألف دولار، مقابل 224 مليون و77 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 81 مليون و148 ألف دولار، وأخيرا تركيا وبلغت واردات مصر منها 271 مليون و992 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 336 مليون و674 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 64 مليون و682 ألف دولار.