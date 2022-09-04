شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.4 مليون ورقة مالية بقيمة 941.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 3.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.1 مليون جنيه، 755.9 ألف جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4042 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3138 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.42%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 13.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.33%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.438 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.20%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.48%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 15.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.516 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.86%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 8.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 14.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية المستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.80%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.357 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.30%.