شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التجارة" بنسبة 2.1% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.1%، أعقبه قطاعي السياحة والترفيه، والعقارات بنسبة 2%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، وصعد قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7%.

كما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، فيما تراجعت قطاعات مواد البناء، والورق ومواد التعبئة التغليف، والبنوك بنسبة 1.1%، 0.3%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.4 مليون ورقة مالية بقيمة 941.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 3.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.1 مليون جنيه، 755.9 ألف جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4042 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3138 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.