تسليم 431 وحدة سكنية في مشروع البيرق بضاحية الواجهة

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يأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.ويوفر مشروع فلل البيرق 959 فيلا سكنية بتصاميم عصرية وبأسعار مناسبة في بيئة سكنية متكاملة تشمل جميع الخدمات والمرافق الحيوية والبنية التحتية وجودة الحياة على مساحة 517 ألف م2، ويمثل مشروع فلل البيرق جزءا من الامتداد العمراني السكني غرب مدينة الدمام، ويتمتع بامتداد المساحات الخضراء والحدائق والأماكن الترفيهية وميادين خاصة لممارسة الرياضة ومحلات تجارية ومرافق متكاملة من مساجد ومدارس ومراكز أمنية، بما يكفل توفير جودة الحياة للأسر السعودية.
يذكر أن موقع وتطبيق «سكني» يقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية، التي تشمل: المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي الكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و«المقاول المعتمد»، وخدمة التمويل الالكتروني و«الباقات الاختيارية» و«السوق العقاري»، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء الكترونيا.
ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط https://sakani.sa، أو بالاتصال بالرقم الموحد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة عن جميع الاستفسارات، إلى جانب تطبيق «سكني» للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز «سكني» الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.
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