شكرا لقرائتكم خبر خسائر الصقر للتأمين التراكمية ترتفع لـ65% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت خسائر شركة الصقر للتأمين التعاوني المتراكمة في 30 يونيو 2022 نسبة 65% بمبلغ وقدره 259.3 مليون ريال من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن الأسباب الرئيسية للخسائر من عام 2018 إلى عام 2021 تتمثل في زيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال التأمين الطبي من 2018 إلى 2021، وزيادة صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات خلال عام 2021، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 25% من عام 2018 إلى عام 2021.

وذكرت أن الأسباب الرئيسية للخسائر خلال النصف الأول من عام 2022 هي زيادة في صافي المطالبات المتكبدة والمصاريف المباشرة المتعلقة بأعمال تأمين المركبات بمبلغ 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أنها ستقوم باتخاذ عدة إجراءات حيال هذه الخسائر، تتضمن: الاستمرار في مراقبة كفاية الأسعار للتأكد من أن الأسعار أعلى من الأسعار الاكتوارية الموصى بها لخطوط أعمال التأمين الطبي وتأمين المركبات، والاستمرار في الحد بشكل كبير من الخسائر في تأمين المركبات للأفراد، وخطة عمل مطورة مع التركيز على زيادة إنتاج قطاعات التأمين المربحة مثل منتجات التأمين العام وتأمين الشركات الطبي والمركبات، واتخاذ مبادرات خفض التكاليف لتقليل النفقات العامة والإدارية وتكلفة الاستحواذ، والاستمرار في تقديم منتجات جديدة من التأمين العام وتقديمها لعملائنا من خلال قنوات توزيع المبيعات والوسطاء، والاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات لزيادة مستوى التحكم في إدارة مطالبات المركبات، وزيادة المبيعات الرقمية من خلال الموقع الالكتروني للشركة لتكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وأفادت بأنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، مبينة أن مجلس الإدارة أوصى بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.