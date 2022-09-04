أسيج وأمانة للتأمين تبحثان جدوى اندماجهما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وبحسب بيان على موقع تداول، ستبدأ الشركتان عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية، والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة. واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book Value)، بعد إجراء التعديلات التي سيتفق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق.

وأشار البيان إلى أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء 12 شهرا من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم ، أيهما أسبق.

وقالت «أسيج» إنها ستستمر بإعلان أي تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وأثناء ذلك تعتزم المجموعة الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

وتعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقا مع متطلبات الأطراف كافة ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والأحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة، وموافقة الجمعيات العامة للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج» وشركة أمانة للتأمين التعاوني.

علما أن الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

تقييم جدوى اندماج شركتي تأمين

- المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)

- أمانة للتأمين التعاوني

