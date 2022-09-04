صندوق الاستثمارات يطلق شركة التسجيل العيني للعقار تؤسس لسجل شامل لجميع معلومات الوحدات

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وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في بيان أمس، أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تسعى إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري، حيث سيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.وقال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل، «سعداء بإطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، حيث ستعتمد الشركة على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة، وبما ينعكس إيجابيا على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع».
ويأتي تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري، إلى جانب مبادرة صندوق الاستثمارات العامة للنهوض بالقطاعات من خلال الحلول التقنية المتقدمة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
«السجل العقاري»
- شركة وطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار
- تابعة لصندوق الاستثمارات العامة
- تهدف لتنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي
- تعمل من خلال منصة رقمية متكاملة، بالتعاون مع هيئة العقار وجهات أخرى
- تعمل على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية
- السجل العقاري يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية)
- تقدم خدمات تسجيل العقارات وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع
- سيتم ربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية
- تسعى لتطوير إجراءات وآليات التسجيل لتحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين
- تعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية وربطها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
- تعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة وتحسن جاذبية البيئة الاستثمارية
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