الاشتراطات الفنية

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وتناولت محاور الورشة، شرحا للإجراءات والخطوات العملية التفتيشية التي تتم على عدة خطوات في المصانع ومستودعات الأعلاف، والتفتيش الروتيني والتفتيش لغرض المتابعة، والتفتيش لغرض الترخيص أو تجديد الترخيص، والتفتيش بناء على شكوى، إضافة إلى إجراءات التفتيش والعمل الرقابي على منشآت الأعلاف والمبيدات وفق خطة عمل تضعها الهيئة خلال بداية العام من خلال تغطية جميع المنشآت.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتسجيل وترخيص منتجات ومنشآت الأعلاف، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة ينبع بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك في قاعة الصناع بالغرفة.وتناولت محاور الورشة، شرحا للإجراءات والخطوات العملية التفتيشية التي تتم على عدة خطوات في المصانع ومستودعات الأعلاف، والتفتيش الروتيني والتفتيش لغرض المتابعة، والتفتيش لغرض الترخيص أو تجديد الترخيص، والتفتيش بناء على شكوى، إضافة إلى إجراءات التفتيش والعمل الرقابي على منشآت الأعلاف والمبيدات وفق خطة عمل تضعها الهيئة خلال بداية العام من خلال تغطية جميع المنشآت.

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