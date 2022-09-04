"الاتصالات" تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإعداد كوادر بشرية متخصصة فى صناعة الإلكترونيات

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات وشركة "برايت سكايز" brightskies للتعاون المشترك فى إعداد كوادر بشرية متخصصة بمجالات صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وهى: الأنظمة المدمجة embedded system، والأمن السيبرانى المدمج Embedded security، والتنقل الكهربائى E-mobility.

كما يتضمن نطاق عمل مذكرة التفاهم زيادة عدد المستفيدين من المنح المكثفة، وشباب المجندين، بالإضافة إلى إثراء المحتوى الرقمى على منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة – تك".

ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس هشام عرفة المدير التنفيذى للعمليات بشركة برايت سكايز، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة برايت سكايز.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشراكة تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى بناء القدرات الرقمية، وخططها لتعميق المهارات وزيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة العاملين المتخصصين فى مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات؛ كما تأتى تكريسا للجهود المبذولة لزيادة صادرات مصر الرقمية، وجعل مصر دولة رائدة بمجال الأنظمة المدمجة فى صناعة السيارات؛ مشيرا إلى أهمية هذا التعاون لتلبية متطلبات سوق العمل واحتياجاته من الكوادر البشرية المتخصصة وشديدة التخصص التى يحتاجها سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها فى مجال صناعة الإلكترونيات من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد الشباب على أعلى مستوى بما يتواكب مع التطور العالمى المتلاحق فى مجالات التكنولوجيا المختلفة وعلى النحو الذى يؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة.

فيما أوضح المهندس هشام عرفة المدير التنفيذى للعمليات بشركة برايت سكايز أن التعاون يأتى استكمالا لتعاون سابق مع معهد تكنولوجيا المعلومات، والذى نستهدف من خلاله زيادة أعداد الكوادر البشرية لسد احتياجات الشركة والقطاع، مضيفا أنه يتضمن برامج جديدة يتم طرحها لأول مرة للشباب المصرى، ويتم تنفيذها فى القاهرة وبعض مراكز المعهد داخل مراكز كرياتيفا المنتشرة فى المحافظات المصرية المختلفة وكذلك مقر المعهد الجديد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية.

وبموجب هذه المذكرة يتعاون معهد تكنولوجيا المعلومات، وشركة برايت سكايز فى فى زيادة أعداد المتدربين، ومراجعة تصميم وإعداد البرنامج التدريبى، وإعداد تجهيزات العملية التدريبية لبرامج الأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى المدمج، والتنقل الكهربائى؛ فيما تساهم شركة برايت سكايز بتوفير المدربين والخبراء أثناء فترة التدريب والمشروعات، وكذلك المساهمة فى أعمال التشغيل.

يذكر أن شركة "برايت سكايز" هى شركة تكنولوجية مصرية تقدم حلولا تكنولوجية للتحول الرقمى حيث تعمل على تطوير تقنيات وأدوات برمجية مبتكرة ومتطورة فى صناعات وقطاعات متعددة، ويقع مقر الشركة فى مصر ولها مكاتب فى دبى وألمانيا وتخدم العملاء فى جميع أنحاء أوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.