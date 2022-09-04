شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة على الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحى بـ10ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحي بحجم تداول 9661 سهم بقيمة 10ملايين جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة سيرينا بيتش للفنادق بحجم تداول 200 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ إجمالي حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 144.4 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.195 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.4 مليون ورقة مالية بقيمة 941.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.52%، والعرب على 3.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 12.1مليون جنيه، 755.9 ألف جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 9996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4042 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3138 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1190 نقطة.