شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعدادات شركات المياه بالإسكندرية ومطروح لموسم الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي الإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمرسي مطروح، بقاعة المؤتمرات بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية لاستعراض الاستعدادات والإجراءات التى اتخذتها الشركات لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومراجعة خطط الطوارئ وتمركز وانتشار المعدات للتعامل مع موسم الشتاء القادم.

وجاء ذلك بحضور اللواء ا.ح وائل سعدة وكيل وزارة بالتنمية المحلية ومستشار الوزير للمتابعة ومشرف علي العمليات والأزمات والمهندسة أميرة معاون المحافظ للشئون الفنية واستاذ محمد مصطفي مسئول الأزمات والكوارث للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي العمليات والأزمات والكوارث بالشركات التابعة وبمحافظة الاسكندرية وقيادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

واستعرض نافع استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية التي تبدأ منذ شهر مارس في تطهير ما يزيد عن 130 ألف مطبق وشنيشة و86 مصب بخلاف تطهير بيارات المحطات والمجمعات والمصارف، والخطط العاجلة للمناطق الساخنة، والمشروعات الجاري العمل عليها، ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

وأكد نافع، وضع سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة، والتنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف الطوارئ بالشركة القابضة والمحافظة ومختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار إلي أعمال المحاكاة لمياه الأمطار التي تقوم بها الشركة بحضور قيادات المحافظة والأحياء في المناطق والميادين الحيوية والهامة للوقوف علي مدي إستيعاب شبكاتها لمياه الأمطار وحل المشاكل إن وجدت.

وأضاف أن من الإستعدادات التي تتم فور تلقي تنبيهات بسقوط أمطار هى تمركز السيارات وفرق الطوارئ علي مدار 24 ساعة في المناطق الساخنة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار وتخفيض مناسيب البيارات وخلافه.

كما تم استعراض كميات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت علي محافظة الاسكندرية العام الماضي واجراءات وجهود جميع العاملين بالشركة في رفع تراكمات مياه الأمطار التي ظهرت في بعض المناطق.

ومن جانبه، أشاد المهندس احمد جابر، بالتناغم والاستعداد المسبق بين جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية للحد من اضرار الأزمات.

وأكد ان شركات مياه الشرب والصرف الصحي تعمل ككيان واحد تحت مظلة الشركة القابضة، وأن قوة جميع الشركات تتحرك طبقا للموقف لخدمة أي محافظة لرفع العبء عن مواطنينا.

وأفادت مهندسة اميرة صلاح ان التغيرات المناخية المضطردة خلال السنوات الأخيرة، أدت لزيادة كميات مياه الأمطار وزيادة الأحمال علي شبكات الصرف الصحي وان مشروع فصل مياه الأمطار الجاري حاليا سيؤدي الي نتائج أفضل اثناء موسم الشتاء لمواجهة الأمطار.

وشكر اللواء وائل سعدة جميع القيادات بالمحافظة علي روح الود والتعاون بين جميع القيادات وعلي الجهود المبذولة من أجل المواطن بمحافظة الإسكندرية.