شكرا لقرائتكم خبر عن "كنز فى محافظتك".. تعرف على مسلة سنوسرت الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة السياحة والآثار، الحملة الترويجية تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك"، لإبراز أهم القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، والتي أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

مسلة سنوسرت الأول

مازالت مسلة الملك سنوسرت الأول التي يبلغ ارتفاعها 21 مترًا قائمة في موقعها الأصلي بمعبد الشمس بالمطرية.

صُنعت المسلة من حجر الجرانيت الوردى، وقد شيدها الملك سنوسرت الأول كجزء من إعادة بناء المعبد خلال عصر الأسرة الثانية عشر.

كانت المسلات في مصر القديمة رمزًا لمعبود الشمس، وتميزت بسمات معمارية ودينية فريدة وهامة داخل المعابد المصرية.