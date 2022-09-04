شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البورصة يحافظ على صعوده مدفوعًا بارتفاع أسهم "إيسترن كومباني"و"أبو قير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، على صعوده بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، مدفوعًا بارتفاع أسهم الشرقية-إيسترن كومباني، سيدي كرير للبتروكيمياويات-سيدبك، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، النساجون الشرقيون للسجاد، مدينة نصر للإسكان والتعمير، السويدي إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 9937 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1883 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 12291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4034 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 2161 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3103 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 3788 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان للتنمية لعدد 495.9 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون جنيه.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، أوراسكوم المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، العاشر من رمضان للمستحضرات التشخيصية والدوائية-راميدا، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 1.389 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس، وشراء الثانية 4.917 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 2 مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.11% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 200 ألف سهم، شراء الخامسة 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.52% من أسهم رأس المال.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المشروعات الصناعية والهندسية 562.7 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 466.8 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، شركة مستشفى كليوباترا، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 149 ألف سهم، 50 ألف سهم، 100 ألف سهم، 206.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، 658.1 ألف سهم، 70 ألف سهم، 61.1 ألف سهم، 405.1 ألف سهم، 260 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، اعتماد مجلس الإدارة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر، والعمل بها اعتبارًا من اليوم الأحد.