تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، عند نفس مستواه خلال التعاملات المسائية أمس السبت.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 741 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 953 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 1112 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1271 جنيها للجرام.

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1712 دولارا للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.86%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.