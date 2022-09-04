التطبيق اليوم.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية تطبيق زيادة أسعار السجائر المحلية، وذلك بعد تلقي إخطار من الشركة الشرقية للدخان، ببدء تطبيق الزيادة من اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

ونشر موقع "المال" قائمة بالأسعار الجديدة للسجائر:

سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ21 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر «بوكس 10» من 11.50 جنيه لـ13 جنيها.

سعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة

وفي وقت سابق، كشف إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى” أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر .

وأشار إمبابي، في بيان، إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر جاءت بحسب الشركة تنفيذاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

ولفت إلى أن الزيادة جاءت أقل بكثير من توقعات التجار بالسوق، مشيرا إلى أن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر انتظارا لهذه الزيادات التي جاءت أقل من توقعاتهم.

وتوقع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن تشهد السوق المحلية بمصر زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها أن تساهم في استقرار السوق.

وفي مارس الماضي قررت الشركة الشرقية للدخان، رفع أسعار السجائر كيلوباترا وبوكس وسوبر بقيمة جنيه واحد للعلبة.

وفي يوليو 2021، أعلنت الشركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للدخان في مصر، رفع أسعار السجائر وعشرة أنواع من الموجود في السوق المصرية، وشملت الجدول زيادة سعر علبة سجائر، كليوباترا بلاك إلى 24 جنيها، مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) إلى 21 جنيها.

وفي أكتوبر 2021 أعلنت الشركة عن قائمة أسعار جديدة لمنتجات سجائر ”مونديال” تتراوح بين 20 إلى 23 جنيها للعلبة.