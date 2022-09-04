شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل معامل الرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتيسير خدمات الفحص وإنشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية وبسرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليص زمن الإفراج الجمركي من اجل دعم حركة التجارة الخارجية، أعلن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدء التشغيل التجريبي للمعامل الصناعية بفرع الهيئة بميناء العين السخنة مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وأشار النجار إلى حرص الهيئة على اجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، مشدداً على ضرورة قيام جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من اجل أنهاء العمل بسرعة ودقة عالية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ان معامل الهيئة بالعين السخنة تتضمن معامل فلاتر الزيت وفلاتر الوقود والبطاريات ولعب الأطفال والجلود والأحذية والشد 100 طن والضغط الانفجاري، بالإضافة إلى معامل التحليل الطيفي والاختبارات البيئية والطلمبات وكفاءة الطاقة للاجهزة المنزلية واختبارات الأداء والامان للاجهزة المنزلية.

وأضاف النجار إلى أن المعامل الجديدة تشمل معمل كفاءة الطاقة للاجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والافران البيليت والسخانات، إلى جانب ورشه تجهيز العينات بالإضافة إلى معمل اختبارات الأداء والامان للاجهزة المنزلية والتي تشمل الغلايات والكاتل والأفران والمكاوي والعدد اليدوية وأجهزة تحضير الطعام والبوتجازات الكهربائية، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً العمل على تجهيز معامل احجار الجلخ والجنوط والاطارات.

هذا وقام المهندس عصام النجار بجولة تفقدية بمبنى المعامل الصناعية الجديد بميناء العين السخنة لمتابعة كافة التجهيزات والتحضيرات لبدء العمل التجريبي للمعامل.