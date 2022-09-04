شكرا لقرائتكم خبر عن شباب تنمية المشروعات يشاركون في معرض "أهلا مدارس" لتقديم منتجات بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على المشاركة في المعارض المركزية والمحلية بمختلف أنواعها، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة، لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في تلك المعارض، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم ويفتح لهم المزيد من النوافذ التسويقية الجديدة من ناحية، فضلا عن إتاحة عرض منتجاتهم للجمهور بجودة عالية وبأسعار مخفضة تنافس مثيلاتها في الأسواق، وتلبي احتياجات الأسرة المصرية من ناحية أخرى.

يشارك العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض "أهلا مدارس" للموسم الدراسى 2022-2023، والذى تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية في القاهرة برعاية وزارة التجارة والصناعة، وذلك بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر حيث يعرض عملاء الجهاز منتجاتهم محلية الصنع من الملابس المدرسية والوسائل التعليمية المختلفة والحقائب المدرسية والأحذية والأدوات المكتبية وذلك بأسعار مناسبة ونسب خصم مرتفعة.

ويأتي انعقاد المعرض بمناسبة حلول الموسم الدراسي 2022 – 2023، ولتلبية احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات المدرسية بجودة عالية وبأسعار تنافس ما يتم عرضه خارج أسوار المعرض، فضلا عن التصدي لموجة غلاء الأسعار والاعتماد على منتجات محلية الصنع تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم بمختلف المحافظات.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 10 سبتمبر ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء وذلك بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.