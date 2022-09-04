شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الحمرا أويل تعلن عن حاجتها لعدة تخصصات..تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت شركة الحمرا أويل إحدى شركات قطاع البترول، عن إحتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للوظائف التالية:

• عدد (1) مهندس كهرباء وأجهزة دقيقة للعمل بالإدارة العامة للمشروعات بالمركز الرئيسي بالشروط التالية:

- حصول المتقدم على بكالوريوس هندسة (كهرباء - كهرباء/إتصالات).

- ألا تقل الخبرة عن 9 سنوات ولا تزيد عن 12 سنة (خبرة فعلية داخل قطاع البترول).

- أن يكون من الذكور.

- أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية.

• عدد (1) أخصائي عقود بالشروط التالي:

- خبرة لا تزيد عن 8 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق.

- أن يكون من الذكور.

• عدد (1) أخصائي مناقصات بالشروط التالي:

- خبرة لا تزيد عن 8 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق.

- أن يكون من الذكور.

• عدد (1) رئيس قسم جمارك بالشروط التالية:

- حصول المتقدم على بكالوريوس تجارة.

- ألا تقل الخبرة عن 9 سنوات ولا تزيد عن 12 سنة (خبرة فعلية في نشاط الجمارك).

- أن يكون من الذكور.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية.

وعلى يرغب في التقدم لشغل أحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجي ملئ الإستمارة في موعد أقصاه 18 سبتمبر 2022.

ملحوظات هامة:

1. يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

2. في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.