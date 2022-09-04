شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عجيبة للبترول تعلن عن حاجتها لتخصص بنظام الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة عجيبة للبترول إحدى شركات قطاع البترول عن إحتياج الشركة للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للتخصص التالي:

• عدد (4) مهندس سلامة وصحة مهنية بخبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال أنشطة الحفر وصيانة الآبار.

وعلى يرغب في التقدم لشغل الوظيفة المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجي ملئ الإستمارة في موعد أقصاه 18 سبتمبر 2022.

ملحوظات هامة:

1. يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

2. في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.