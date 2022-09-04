شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تستقر فى التعاملات الصباحية.. وعيار 18 يسجل 954 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا تزامناً مع الإجازة الأسبوعية للسوق العالمي، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1112 جنيها بدون إضافة مصنعية، وقد تشهد الساعات القادمة بعض التغيرات التي تحدث في سعر الذهب محليا فقط بسبب عوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1112 جنيها

عيار 18 يسجل 954 جنيها

عيار 24 يسجل 1272 جنيها

الجنيه الذهب 8896 جنيها

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض، الأمر الذي رفع الأسعار ثم تراجعت الأسعار مرة أخري بسبب الهبوط العالمي في سعر الذهب

وقالت الشعبة في بيان سابق، إن هناك تحديات لتلبية الفجوة بين العرض والطلب، وذلك مع تراجع الاستيراد ، الأمر الذي يجعل السعر في مصر يتحرك نحو الصعود رغم التراجع في الشعر العالمي.

واختتم سوق الذهب تداولات هذا الأسبوع على بيانات الميزان التجاري الألماني ومؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومعدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية وطلبيات المصانع في أمريكا.