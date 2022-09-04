شكرا لقرائتكم خبر عن "الهندي" أرخص أنواع المانجو في مصر حالياً.. الكيلو بـ 13 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت

الأصفر تراجعا طفيفا في سوق الجملة، ليبلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 4.5 إلى 7 جنيهات، وبلغ البناتي الأحمر نفس السعر أيضا، في حين بلغ سعر العنب الكرمسن 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر العنب الأحمر الرومي 7 جنيهات.

وكشفت بيانات موقع سوق الجملة، أن التفاح المصري يسجل من 6 إلى 12 جنيها، والتفاح الأمريكي من 23 إلى 29 جنيها، والتفاح الإيطالي بنفس القيمة أيضا، في حين سجل سعر البلح السماني من 4 إلى 7 جنيهات، والبلح الزغلول 6 إلى 9 جنيهات والبلح الرملي 7 إلى 10 جنيهات والبلح البارحي 12 إلى 20 جنيها والبلح السيوي 20 إلى 25 جنيها.

وبلغ سعر التين البرشومي من 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الجوافة من 5 إلى 10 جنيهات، والرمان من 5 إلى 10 جنيهات والكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات والشمام 3.5 و 4.5 جنيه للكيلو والمانجو 15 إلى 25 جنيه بالنسبة للعويسي، والمانجو الهندي 13 إلى 17 جنيه والمانجو التيمور 13 إلى 17 جنيه.

وبالنسبة للمانجو الزبدة 9 إلى 10 جنيهات والمانجو البلدي 6 إلى 10 جنيهات والمانجو الفص 25 إلى 45 جنيها والمانجو الفونس 13 إلى 17 جنيها.

وفق هذه الأسعار تصبح المانجو الهندي أرخص أنواع المانجو حاليا في السوق المصري، ويضاف على الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار.