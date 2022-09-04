شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين تعامل الشركات مع الاستثمار في حوكمة الاستدامة الثلاثية وإدارة المخاطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى في نشرته الأسبوعية، أنه مع تقدم الموضوعات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وما تمثله من مركز هام في عالم الأعمال اليوم، يُطلب من المديرين التنفيذيين للتأمين بشكل متزايد معالجة هذه القضايا بشكل مباشر.

تُطرح أسئلة حول أنشطة ESG الخاصة بشركات التأمين، وكذلك كيف تولي الشركة اهتمامها لأنشطة عملائها والكيانات المستثمر فيها.

وتعتبر شركات التأمين على وجه الخصوص معرضة بشكل جوهري للآثار السلبية لتغير المناخ من خلال الاكتتاب والأصول المستثمرة. وبالتالي، فإن كيفية إدارة هذه الشركات للمخاطر المرتبطة بها تصبح جانبًا حيويًا من ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

أشارت النشرة انه كانت القيم البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من صميم عمل صناعة التأمين لعقود من الزمن، ولكن هذه المبادئ تم تنظيمها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها بشكل رسمي وبشكل أكبر في العقد الماضي وقد أتاح ذلك للخبراء الفرصة لتطبيق الابتكارات والخبرات بطرق جديدة وموسعة داخل وخارج صناعة التأمين للمساعدة في بناء مجتمع أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

من النقاط التاريخية الجديرة بالذكر، البحث الذي أجرته ميونخ ري والذي نُشر منذ 50 عامًا، وكشف لأول مرة عن العواقب المحتملة للمخاطر البيئية في قطاع التأمين.

ومع ذلك، لا تزال التغيرات المناخية تشكل مصدر قلق حقيقي، ففي السنوات الخمس عشرة الماضية تم دعم العديد من المؤتمرات على الرغم من أن COP15 في عام 2009 يستحق اهتمامًا خاصًا، حيث أشار إلى الرغبة الجماعية لشركات التأمين للمساهمة والمشاركة في إطار أوسع للتكيف مع معالجة المشاكل البيئية، يتبعه COP26 في عام 2021.

فبالتالي فإن حوكمة الاستدامة الثلاثية تنعكس على شركات التأمين في عدة محاور هي:

1 - صياغة السياسة الاكتتابية والرغبة في تحمل الأخطار Risk Appetite والتي تلزم شركات التأمين بتطبيق عملية فحص دقيقة للأخطار المزمع التأمين عليها ومدي ملاءمتها لحوكمة الاستدامة الثلاثية ،مما يكون له آثار مباشرة على كل من:

* إعداد أدلة للاكتتاب Underwriting Guidelines

* قبول ورفض الأخطار عملية التسعير.

* وضع شروط واستثناءات الوثائق

2 - تطبيق مفاهيم التعويضات الخضراء ، مثل الإصلاح كبديل للإحلال أو استخدام مواد صديقة للبيئة أو عمل تحسينات بشكل يتوافق مع البيئة وأهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.

3 - الاستثمار: - من الضروري قيام شركات التأمين بتصميم وإدارة محافظها التأمينية على أساس أهداف حوكمة الاستدامة الثلاثية.