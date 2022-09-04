شكرا لقرائتكم خبر عن 132 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من المحمول في مايو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت قيمة الواردات المصرية من الهواتف المحمولة في شهر مايو الماضي نحو 12 مليون و983 ألف دولار، بينما كانت نحو 145 مليون و183 ألف دولار في شهر مايو عام 2021 ، بتراجع بلغ 132 مليون و200 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة، قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال الشهر الأول من العام الجاري 2021، حيث بلغت قيمة واردات أجهزة التليفون للأفراد نحو مليار و787 مليون جنيه "111 مليون و736 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر يناير الماضي، مقابل مليار و983 مليون جنيه "132 مليون و989 ألف دولار" في شهر يناير عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 340 مليون و48 ألف جنيه "21 مليون و253 ألف دولار".

وسجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الاجمالية للواردات منها نحو 222 مليون و448 ألف دولار فى شهر مايو الماضي، بينما كانت 688 مليون و902 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 466 مليون و456 ألف دولار.