شكرا لقرائتكم خبر السعوديون يستحوذون على 57% من وظائف القطاع الصناعي في يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح القطاع الصناعي 5.7 آلاف وظيفة جديدة خلال يونيو 2022، توزعت إلى 3.2 آلاف وظيفة للسعوديين، تمثل 57% من إجمالي الوظائف الجديدة، و2.4 ألف وظيفة للوافدين تمثل 43% من الإجمالي، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأفاد التقرير بأن وزارة الصناعة أصدرت 90 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يونيو الماضي، توزعت على 5 أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ18 ترخيصا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ12 ترخيصا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.

وأوضح أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي بلغ 501، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10,675 مصنعا، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ1348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعا.

وبين أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة ليونيو، بلغ أكثر من 2 مليار ريال، مفيدا بأن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44%، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22%.

المؤشرات الصناعية (يونيو 2022)

الوظائف الجديدة:







إجمالي الوظائف: 5706 وظائف



وظائف السعوديين: 3245 وظيفة



وظائف الوافدين: 2461 وظيفة



التراخيص الجديدة:





الإجمالي: 90 ترخيصا



صناعة المعادن اللافلزية: 18 ترخيصا



المنتجات الغذائية: 14 ترخيصا



منتجات المعادن المشكلة: 12 ترخيصا



منتجات المطاط واللدائن: 9 تراخيص



منتجات المواد الكيميائية:7تراخيص



التراخيص الجديدة حسب نوع المنشأة:





منشآت صغيرة: 83.33%



منشآت متوسطة: 14.44%



منشآت متناهية الصغر: 2.22%



التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار:





المصانع الوطنية: 87.78%



المنشآت الأجنبية: 6.67%



المنشآت المشتركة: 5.56%



التراخيص الجديدة حسب المناطق:





الرياض 32 ترخيصا



الشرقية 26 ترخيصا



مكة المكرمة 14 ترخيصا



مصانع بدأت الإنتاج خلال يونيو: