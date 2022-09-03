السعوديون يستحوذون على 57% من وظائف القطاع الصناعي في يونيو

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وأفاد التقرير بأن وزارة الصناعة أصدرت 90 ترخيصا صناعيا جديدا خلال يونيو الماضي، توزعت على 5 أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ18 ترخيصا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ12 ترخيصا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.وأوضح أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي بلغ 501، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10,675 مصنعا، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ1348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعا.
وبين أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة ليونيو، بلغ أكثر من 2 مليار ريال، مفيدا بأن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44%، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22%.
المؤشرات الصناعية (يونيو 2022)
الوظائف الجديدة:
- إجمالي الوظائف: 5706 وظائف
- وظائف السعوديين: 3245 وظيفة
- وظائف الوافدين: 2461 وظيفة
التراخيص الجديدة:
- الإجمالي: 90 ترخيصا
- صناعة المعادن اللافلزية: 18 ترخيصا
- المنتجات الغذائية: 14 ترخيصا
- منتجات المعادن المشكلة: 12 ترخيصا
- منتجات المطاط واللدائن: 9 تراخيص
- منتجات المواد الكيميائية:7تراخيص
التراخيص الجديدة حسب نوع المنشأة:
- منشآت صغيرة: 83.33%
- منشآت متوسطة: 14.44%
- منشآت متناهية الصغر: 2.22%
التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار:
- المصانع الوطنية: 87.78%
- المنشآت الأجنبية: 6.67%
- المنشآت المشتركة: 5.56%
التراخيص الجديدة حسب المناطق:
- الرياض 32 ترخيصا
- الشرقية 26 ترخيصا
- مكة المكرمة 14 ترخيصا
مصانع بدأت الإنتاج خلال يونيو:
- الإجمالي: 101 مصنع
- مصانع المعادن اللافلزية: 21 مصنعا
- المصانع الغذائية: 17 مصنعا
- مصانع المطاط واللدائن: 14 مصنعا
- مصانع المواد الكيميائية: 12 مصنعا
- مصانع المعادن المشكلة: 10 مصانع
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