يورموني ينطلق الأربعاء حضوريا في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق فعاليات مؤتمر يورموني السعودية 2022 الأربعاء المقبل (7 سبتمبر 2022) حضوريا بالعاصمة الرياض، تحت شعار «مأسسة الاستثمار والتمويل»، تحت رعاية وزير المالية محمد الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

وسيناقش المؤتمر الذي ينظم بالشراكة مع مؤتمر القطاع المالي (إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030) ستة مواضيع رئيسية، تشمل: «اقتصاد المملكة العربية السعودية في سياق التوقعات العالمية»، «تغير المناخ وESG»، «دور ESG في اقتصاد المملكة»، «إضفاء الطابع المؤسسي على سوق العقارات والإسكان واللوجستيات والسياحة والضيافة وREITS»، «رقمنة الخدمات المالية»، و»تنمية رأس المال الاستثماري في المملكة».

ويأتي انعقاد المؤتمر الذي يعقد حضوريا للمرة الأولى منذ 2019 كمنصة حيوية تعكس واقع اقتصاد المملكة في ضوء التطورات التنموية التي تشهدها البلاد؛ حيث يأتي ذلك في الوقت الذي تحولت فيه المملكة إلى مركز للاستثمار بالمنطقة. ويسعى المؤتمر إلى استكشاف أحدث الاتجاهات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، من خلال جمع كبار صانعي القرار والسياسات المالية؛ لرسم صورة مستقبلية لاقتصاد المملكة لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وقالت المديرة التجارية لمؤتمرات يوروموني فيكتوريا بيهن، «نسعى خلال مؤتمر يوروموني 2022 إلى تسليط الضوء على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على الاستثمار والتمويل؛ حيث ندرك بقوة أن المملكة يمكنها أن تلعب دورا رائدا في أسواق رأس المال والاستثمار الدولية، ولهذا فخورون بالعودة مرة أخرى إلى العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة خطط المملكة الطموحة لتطوير نموذج اقتصادي جديد في المنطقة».

وتشهد فعاليات اليوم الأول من المؤتمر إجراء عدد من المقابلات الرئيسية مع كل من: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ورئيس «ميرسر» في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا رينيه ماكجوان، والسفير والمستشار والشريك المؤسس لشركة سيفن لإدارة الاستثمار جوستين أوركهارت ستيوارت.

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