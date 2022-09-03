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ويأتي إطلاق الصفحة انطلاقا من رؤية وزارة المالية بأن تكون وزارة رائدة تمكن المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030 من خلال نظام مالي متميز، كما يأتي إطلاقها لتعزيز وإتاحة قنوات تواصل مباشرة وفعالة بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها مما يعزز من تطويرها وتحسينها.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت صفحة «رأيك يهمنا» تستهدف من خلالها استطلاع مرئيات ومقترحات وملاحظات المستفيدين من خدماتها المختلفة، ودراسة وتقييم متطلباتهم، مما يسهم في تحسين وتطوير هذه الخدمات، وتقديم خدمات أكثر تميزا لرفع نسبة رضاهم.ويأتي إطلاق الصفحة انطلاقا من رؤية وزارة المالية بأن تكون وزارة رائدة تمكن المملكة لتكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول 2030 من خلال نظام مالي متميز، كما يأتي إطلاقها لتعزيز وإتاحة قنوات تواصل مباشرة وفعالة بين الوزارة والمستفيدين من خدماتها مما يعزز من تطويرها وتحسينها.

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