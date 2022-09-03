غرفة المدينة

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ويهدف الملتقى الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار ومركز التنمية الاقتصادية إلى تمكين تنمية اقتصادية منافسة بمنطقة المدينة المنورة واستعراض مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في القطاعات الواعدة إلى جانب دعم وتنشيط الحركة الاستثمارية بالمنطقة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنورة تنظم غدا، ملتقى الاستثمار بمشاركة عدة جهات في المجالات الاقتصادية والسياحية والغرف التجارية وقطاعات ومراكز الأعمال.ويهدف الملتقى الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الاستثمار ومركز التنمية الاقتصادية إلى تمكين تنمية اقتصادية منافسة بمنطقة المدينة المنورة واستعراض مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في القطاعات الواعدة إلى جانب دعم وتنشيط الحركة الاستثمارية بالمنطقة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

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