ديوان المحاسبة

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وأفاد الديوان العام للمحاسبة في بيان له، بأنه يشترط للقبول في البرنامج الحصول على موافقة الجامعة أو الكلية للتدريب، متضمنة فترة التدريب، وموعد بدايته، وسيتم فرز وقبول طلبات التدريب بناء على توفر الفرص التدريبية المتاحة بالديوان وفروعه في مختلف مناطق المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء (تدريب)، أتاح التسجيل في برنامج «التدريب التعاوني» لعام 1444هـ لطلاب وطالبات البكالوريوس في تخصصي المحاسبة والقانون من مختلف الجامعات والكليات في المملكة، كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات لتنمية معارفهم ومهاراتهم في مجالي المحاسبة والقانون، والتعرف على سوق العمل في تلك المجالات.وأفاد الديوان العام للمحاسبة في بيان له، بأنه يشترط للقبول في البرنامج الحصول على موافقة الجامعة أو الكلية للتدريب، متضمنة فترة التدريب، وموعد بدايته، وسيتم فرز وقبول طلبات التدريب بناء على توفر الفرص التدريبية المتاحة بالديوان وفروعه في مختلف مناطق المملكة.

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