وزارتا السياحة والآثار والنقل تناقشان كيفية استغلال محيط محطات القطار السريع

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى السياحة والآثار والنقل، عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعاً تنسيقياً مع اللواء مفيد صلاح رئيس هيئة النقل النهري، والمهندس سيد متولى رئيس جهاز النقل البرى الداخلى والدولي، واللواء سمير سلامة مستشار وزير النقل للنقل النهري، وذلك لمناقشة كيفية الاستغلال السياحى للأماكن المحيطة بالمحطات التى سيمر بها القطار السريع.

حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وسامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وممثلون عن غرفتى المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر والسياحة.

وفى بداية الاجتماع أكدت نائب الوزير على التطوير الكبير فى شبكة الطرق الذى تشهده مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن شبكة الطرق الحديثة تعتبر عاملاً أساسياً فى تعزيز ما تقوم به وزارة السياحة والآثار لربط المنتجات السياحية بعضها البعض مثل ربط منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لإثراء تجربة المواطنين والسائحين حيث يمكنهم الاستمتاع بالشواطئ المصرية الرائعة إلى جانب مشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

ومن جانبه، تقدم مستشار وزير النقل للنقل النهرى ببعض المقترحات التى من شأنها أن تعمل على توفير خدمات سياحية فى المناطق المحيطة بمحطات القطاع السريع مما يعمل على التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحيطة بها، حيث أن هذا القطار سيخدم القطاع السياحى والمحلى من خلال تسهيل انتقال السائحين والمواطنين من الإسكندرية حتى أسوان فى فترة زمنية لا تتعدى ٤ ساعات مما سيعتبر وسيلة هامة جدا لنقل السائحين.

كما أوضح رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالمحطات التى سيمر بها القطار السريع بالمحافظات السياحية وكيفية تعظيم الاستفادة منها سياحياً.

كما تطرق الاجتماع إلى تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت باعتبارها من الأنماط السياحية الهامة التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً والتأكيد على ضرورة تطوير المراسى السياحية. واستعراض وسائل نقل مختلفة تعمل بالطاقه النظيفة وسيتم استخدامها فى شرم الشيخ كمرحلة أولى.