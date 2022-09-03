شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولى في تصدير الفراولة المجمدة لليابان وقفزة في أسعار الذهب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تلفزيون الخليج 365 نشرة اقتصادية جديدة ضمن الخدمات الإخبارية اليومية، والتي شملت تغطية لأهم الأنباء الاقتصادية المحلية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر تعد أكبر مصدر للفراولة المجمدة فى العالم بقيمة تقترب من ربع مليار دولار فى عام 2021، وشهد عام 2021 تصدير نحو 213 ألف طن فراولة، كما تصدرت مصر صادرات الفراولة المجمدة إلى اليابان لتصل إلى 6 آلاف طن سنويا.

وكشف المجلس، أن هناك شركات كبيرة تعتبر سفراء لمصر الحديثة المتطورة القوية فى العديد من دول العالم، وقال "نفخر بشركة اليابان لحلول الغذاء التي تحتل المركز الأول فى سوق تصدير الفراولة لليابان.

وأوضح المجلس في منشور بصفحته على فيسبوك، إن السوق الياباني هو الأصعب فى العالم من حيث المواصفات، لافتا إلى أن مصر تعتبر أكبر مصدر فى العالم للفراولة المجمدة إلى ألمانيا وغيرها من دول العالم.

وتحتل مصر المركز الأول عالميّا في تصدير الفراولة المجمدة وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية «آى تى سى ITC» متفوقة على أهم المنتجين فى العالم وعلى رأسهم بولندا، والمكسيك، وتشيلي، والمغرب.

الذهب يواصل الصعود

تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات بالسوق المصري، ليصعد الذهب من 1107 إلى 1112 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولاً في مصر، حيث تشهد أسعار الذهب في الصاغة تحرك ملحوظ هذا الأسبوع، على خلفية تحرك في الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1112 جنيها

عيار 18 يسجل 954 جنيها

عيار 24 يسجل 1272 جنيها

الجنيه الذهب8896 جنيها

وأكدت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الدولار وعوامل العرض والطلب في مصر تحرك سعر الذهب في الأسواق، رغم الانخفاض العالمي على الذهب هذا الأسبوع، الأمر الذي يجعل سعر المعدن النفيس في سوق الذهب مرتفع نسبيًا هذه الفترة.

استقرار العملات أمام الجنيه

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 3-9-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 60.05 جنيه للشراء، و62.46 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.05 جنيه للشراء، 22.36 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.