بعد ارتفاعه في الأسواق.. تعرف على سعر الشاي في التموين

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الشاي في الأسواق المصرية، بنسبة 5% لكيلو الشاي القطاعي.

وأرجع عادل ناصر، رئيس غرفة الجيزة التجارية السابق وصاحب إحدى شركات تصنيع الشاي، في تصريحات لـ«بوابة الأهرام» هذه الزيادة إلى تعطل الشاي المستورد من كينيا وسيريلانكا في الموانئ المصرية، نظرًا لعدم توافر الدولار مع المستوردين لدفع القيم المطلوبة منهم، بالإضافة لعدم تحريك الأوراق في البنوك وتأخير انتهاء الإجراءات لتسلم البضائع من الموانئ، مما تسبب في زيادة الطلب على المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار بالنسبة سابقة الذكر.

وأضاف أن أسعار الشاي ارتفعت في البورصة العالمية بما يفوق 15% منذ عام ونصف، وبالرغم من ذلك لم ترفع مصر أسعار الشاي، وكان ذلك بسبب وجود مخزون كبير من الشاي في البلاد.

من ناحية أخرى، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية، يتم صرفها على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، منها شاي ناعم وزن 40 جراما بـ 3.5 جنيه.

وتم طرح 30 سلعة من قبل الوزارة في المنافذ التموينية على النحو التالي:

- زجاجة زيت خليط وزن 800 جرام بـ 23 جنيها.

- كيس مكرونة وزن 800 جرام بـ 10.5 جنيه.

- كيس مكرونة وزن 400 جرام بـ 5.25 جنيه.

- كيس سكر وزن 1 كيلوجرام بـ 10.5 جنيه.

- كيس فول وزن 500 جرام بـ 7.5 جنيه.

- شاي ناعم وزن 40 جراما بـ 3.5 جنيه.

- كيس أرز وزن 1 كيلوجرام بـ 10.5 جنيهات.

- سمن صناعي وزن 800 جرام بـ 24 جنيها.

- كيس عدس مجروش وزن 500 جرام بـ 11 جنيها.

- صلصة وزن 300 جرام بـ 4.75 جنيه.

- كيس ملح الطعام وزن 300 جرام واحد جنيه.

- جبنة وزن 250 جراما بـ 7 جنيهات.

- جبنة وزن 500 جرام بـ 13 جنيها.

- حلاوة طحينية وزن 40 جراما بـ 2 جنيه.

- زجاجة خل وزن 900 مللي بـ 4.25 جنيه.

- لبن جاف وزن 100 جرام بـ 20 جنيها.

- بسكويت بـ 3 جنيهات وبسكويت سادة واحد جنيه.

- بسكويت بـ 3 جنيهات وبسكويت بـ 2 جنيه.

- مسحوق أوتوماتيك 800 جرام بـ 17.50 جنيه.

- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بـ 10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جراما بـ 2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جراما بـ 5.5 جنيه.

- كيس سائل غسيل أواني وزن 80 جراما بـ 2 جنيه.

- طحينة بيضاء 24 جراما بسعر 2 جنيه.

- مربى زنة 250 جراما بـ 7 جنيهات.

- مربى زنة 500 جرام بسعر 13 جنيها.

- كيلو دقيق معبأ ورقي، بلاستيك بسعر 11 جنيها.