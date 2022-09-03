شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تحديث في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري، حيث قفز الذهب عالميا بختام جلسات الأسبوع 17 دولارا تقريبا لتسجل الأونصة1712 دولارا، وهو ما انعكس على سوق الذهب في مصر لترتفع الأسعار 5 جنيهات اليوم بعد صعود 10 جنيهات أمس.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1112 جنيها

عيار 18 يسجل 954 جنيها

عيار 24 يسجل 1272 جنيها

الجنيه الذهب 8896 جنيها

قوة الدولار أثرت على الذهب

يبدو أن الدولار سيكون بطل المشهد الاقتصادي العالمي الفترة القادمة، وذلك مع الصعود الكبير الذي تسجله العملة الأمريكية أمام كافة العملات، خاصة العملات الرئيسية مثل اليورو الأوروبي والين الياباني، وأرجع محللون قفزة الدولار إلى استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستويات تقترب من 3 % الأمر الذي يزيد من قوة الدولار، كما أن بيانات أمريكية أظهرت قوة سوق العمل الأمريكي وانخفاض طلبات الإعانة، الأمر الذي دفع الذهب لتحقيق خسائر لعدة جلسات قبل أن تغلق الأسواق على صعود بختام تداولات الأسبوع.

وصل مؤشر الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما في تداولات الخميس 1 سبتمبر 2022 وذلك بحسب منصة investing كما وصل إلى ذروة 24 عاما أمام الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة ، وزادت قوة الدولار بعد أن أظهر تقرير حكومي أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة البطالة تراجع أكثر في الأسبوع الماضي بما يتسق مع الطلب القوي على العمالة.

كما كشفت بيانات أمريكية، أن الاقتصاد قوي وصامد بما منح المركزي الأمريكي مساحة أكبر لرفع حاد لأسعار الفائدة لكبح التضخم الجامح، كما أظهر التقرير أن عمليات تسريح العمالة قلت في أغسطس رغم رفع حاد لأسعار الفائدة الذي يزيد من خطر الركود، وفق وكالة رويترز.