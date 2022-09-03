شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يستعرض تجربة إشراك المواطنين فى آليات الموازنة التشاركية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مؤتمر عقد بمحافظة الفيوم اليوم السبت قصة نجاح التجربة المصرية في العمل علي زيادة إشراك المواطنين في آليات «الموازنة التشاركية» بهدف ترسيخ المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي.

وأكد وزير المالية، حرص الوزارة على توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» بمختلف المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية، حتي تعكس الموازنة عند إعدادها أولويات المواطنين ومشاركتهم في صنعها.

وحضر المؤتمر الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

وتم خلال الفعالية عرض فيلم وثائقي عن «الموازنة التشاركية» وفيديو تعريفي بإنجازات الوزارة في العمل علي زيادة المشاركة المجتمعية في إطار الحرص علي أن تعكس الموازنة تفاعل المواطنين في تحديد الأولويات، وأن تأتى الموازنة مستجيبة لذلك، إضافة إلى رفع الوعى بأهم خطط الحكومة والسياسة المالية لوزارة المالية حتى يصبح المواطن شريكاً أصيلاً في صنع القرارات خلال عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلى؛ إضافة إلى عرض تجربة أطفال المدارس مع اللعبة التفاعلية «صيد الكنوز»، التى تم تصميمها باحترافية شديدة لتحاكي أساليب إعداد الموازنة بطريقة مبسطة يسهل على الطلاب إدراكها.