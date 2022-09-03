شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: مصر أكبر مصدر للفراولة المجمدة في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن مصر تعد أكبر مصدر للفراولة المجمدة فى العالم بقيمة تقترب من ربع مليار دولار فى عام 2021، وشهد عام 2021 تصدير نحو 213 ألف طن فراولة.

وأشار تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك شركات كبيرة تعتبر سفراء لمصر الحديثة المتطورة القوية فى العديد من دول العالم، ونفخر بشركة اليابان لحلول الغذاء التي تحتل المركز الاول فى سوق تصدير الفراولة لليابان.

وأوضح الضوى في منشور بصفحته على فيسبوك، إن السوق الياباني هو الأصعب فى العالم من حيث المواصفات، لافتا إلى أن مصر تعتبر أكبر مصدر فى العالم للفراولة المجمدة إلى ألمانيا وغيرها من دول العالم.

وتحتل مصر المركز الأول عالميّا في تصدير الفراولة المجمدة وفقًا لبيانات مركز التجارة العالمية «آى تى سى ITC» متفوقة على أهم المنتجين فى العالم وعلى رأسهم بولندا، والمكسيك، وتشيلي، والمغرب.