7 جنيهات زيادة في سعر الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، بنحو 7 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى 1271 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما ارتفع سعر الذهب عالميا، مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، إلى نحو 1712 دولار للأوقية، بنسبة 0.86% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.