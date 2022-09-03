شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القليوبية توقع بروتوكول لتحسين خدمات المياه لإحدى قرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدني ،، لتحسين جودة مياه الشرب بقرية عزبه الشيمي وعزبه الرملاية بالقناطر الخيرية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير الخدمات المختلفة لهم.

وأشار إلى أهمية التواصل والتعاون بين المنظمات والمؤسسات الحكومية والهيئات والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات للمواطن في كافة ربوع المحافظة مشيداً بتنفيذ مثل هذه الخدمات التي تمس المواطنين.

وأوضح أنه بناء على بوتوكول التعاون سيتم تنفيذ مد وتدعيم شبكات مياه بطول 600 متر بأقطار 4 : 6 بوصة فضلاً عن احلال وتجديد شبكات المياه المتهالكه بعزبه الشيمي وعزبه الرملايه و توريد وتركيب محابس وانشاء غرف للمحابس ، لافتاً إلى اختيار هذه القرى التي سيتم تنفيذ المشروعات بها طبقاً لدراسات وأبحاث متعددة في محاولة لتلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها خاصة قطاع المياه الذي له أهمية بالغة.