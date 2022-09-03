شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مؤشرًا إيجابيًا تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراعى الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام، الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.

وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها دول العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في موجة تضخمية وارتفاع أسعار الغاز والطاقة، فإن الاقتصاد المصرى استطاع أن ينمو خلال النصف الأول للعام المالى 2022/21 ليحقق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية.

1- 9% معدل النمو خلال النصف الأول من 21/2022

2- حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022

3- بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.

4- شهد الاقتصاد المصرى تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022

5- قطاع المطاعم والفنادق جاء على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%

6- حقق قطاع الاتصالات معدل نمو بنسبة 16.3%

7- وحقتت قناة السويس معدل نمو 11.7%

8- تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022،

9- حققت قناة السويس أعلى إيراد لها في شهر يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار.

10- استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي

11- نمت الصادرات المصرية (غير البترولية) بنسبة 57.8%

12- ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%