شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مؤشرًا إيجابيًا تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراعى الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام، الأزمات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك تسعى للحفاظ على معدلات إنجاز مستهدفات المشروعات القومية والخطط التنموية.
1- 9% معدل النمو خلال النصف الأول من 21/2022
2- حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022
3- بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
4- شهد الاقتصاد المصرى تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022
5- قطاع المطاعم والفنادق جاء على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%
6- حقق قطاع الاتصالات معدل نمو بنسبة 16.3%
7- وحقتت قناة السويس معدل نمو 11.7%
8- تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022،
9- حققت قناة السويس أعلى إيراد لها في شهر يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار.
10- استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي
11- نمت الصادرات المصرية (غير البترولية) بنسبة 57.8%
12- ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%