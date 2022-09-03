شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 4.4 مليار جنيه لإنشاء 15 جامعة أهلية جديدة في 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على دعم إنشاء الجامعات الأهلية، وأفرع الجامعات الدولية في مصر، والتوسع فى إتاحة التعليم الجامعى.

وتستهدف الحكومة خلال خطة العام المالى الجديد 22/2023، التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بحيث تستهدف الخطة توجيه 4.4 مليار جنيه في العام 22/23 لإنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بني سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادي الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية "خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف الحكومة التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية: تستهدف الخطة توجيه 442 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب الإسكندرية) بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب ليصل إجمالي الجامعات التكنولوجية إلى نحو 9 جامعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية.

وخصصت وزارة التخطيط لخطة العام المالى 22/2023 استثمارات كلية لقطاعات التعليم بنحو 77.2 مليار جنيه.