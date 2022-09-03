شكرا لقرائتكم خبر عن المسح الصحى للأسرة المصرية يكشف 20.5% من المواليد لم يكن مرغوب فيهم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبقى الزيادة السكانية واحدة من أكبر التحديات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، نظرا لما لها من تأثير سلبي على نصيب الفرد من معدلات التنمية في مصر، وهو ما دعا الدولة إلى تبني مجموعة الإجراءات للحد من الزيادة السكانية.

وجاء المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، كأحد أهم الأدوات التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث رصد المسح نسب المواليد خلال السنوات الخمس السابقة للمسح حسب التخطيط للإنجاب "2014-2021"، حيث أشارت البيانات إلى أن حوالي 20.5% من المواليد لم يكن مرغوب فيهم وقت الحمل.



نسب المواليد حسب التخطيط للانجاب

وأوضح المسح أيضا أن حوالي 11.8% من المواليد لم يكن مرغوب فيهم على الإطلاق، وهي نسبة أعلى مما تم ملاحظته في المسح السكاني الصحي 2014 حيث كانت 8.3%.

ولاحظ المسح الصحي الجديد زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات المتزوجات حاليا، وتتراوح أعمار هؤلاء السيدات من 15-49 سنة هذه الزيادة حوالي 8 نقاط عن المستوى الذي تم رصده في المسح السكاني الصحي 2014.

وتناول المسح الصحي للأسرة المصرية عينة ضمت نحو 34 ألف أسرة معيشية تغطي 1348 قطعة مساحية تم اختيار 25 اسرة معيشية ما عدا الحدود فتم اختيار 35 أسرة معيشية لضمان التعدد، كما سبق لجهاز الإحصاء تنفيذ سبع دورات سابقة منذ 1988.