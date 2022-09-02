شكرا لقرائتكم خبر عن ‏القواعد والضوابط المفروضة على مشرفى الشركات المنفذة لرحلات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، مجموعة من القواعد الخاصة بمشرفي الشركات المنفذة للرحلات، من بينها عدد من الشروط والالتزامات، نستعرضها في السطور التالية..

3 شروط

1- أن يكون مقيدا في السجل الإلكتروني للعاملين في الشركة الموجود بإدراج البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية ومضى على تسجيله في الشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ثلاث شهور ويجوز تقليص هذه المدة إلى شهر حال وجود سابقة خبرة للمشرف لا تقل عن خمس سنوات في السياحة الدينية أو أن يكون حاصلا على الدورة التدريبية الخاصة بالمشرفين المقررة في هذا الشأن ‏أو أن يكون مقيدا في السجل الإلكتروني بالإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة كعضو مجلس إدارة أو شريك بالشركة بحسب الأحوال.

2- سبق مرافقته لمجموعة معتمرين بوصفه مشرفا لرحلة العمرة وذلك لمرة واحدة على الأقل والاستثناء من ذلك الشركات السياحية التي سجلت مصر فيها عقب القواعد والإجراءات المنظمة بتنفيذ رحلات العمرة للموسم الماضي ولم يسبق لهم السفر كمشرفين لرحلة العمرة.

3- ‏أن تكون الحالة البدنية والصحية له تسمح به مباشرة أعمال المنوط به على الوجه المطلوب.

كما وضعت الضوابط مجموعة من الالتزامات وهي:

‏١- المتابعة المستمرة لحالة المرضى من المعتمرين.

٢- إنهاء إجراءات فقد أحد المعتمرين فضلا عن الإخطار الفوري للبعثة المصرية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة عن طريق البوابة المصرية للعمرة أو خطاب موجه للبعثة المصرية في الأراضي السعودية أو البريد الإلكتروني أو تطبيق WhatsApp.

٣- في حالة وفاة أحد المعتمرين يجب حضور المشرف بنفسه إلى مقر البعثة المصرية لتقديم الإخطار بذلك يدويا وكذلك إخطار الوكيل السعودي وغرفة شركات وكالات السفر والسياحة.

٤- توفير وسيلة العودة للحالات المرضية المحتاجة في المستشفيات حل بقاء الحالة بعد انتهاء البرنامج دون تقدم وذلك بالتنسيق مع الوكيل السعودي.

٥- حسن معاملة المعتمرين والقيام بجميع المهام على الوجه الأكمل لراحة ورعاية المعتمرين.

٦- عدم تحصيل أي مبالغ مالية من المعتمرين طوال مدة رحلة العمرة تحت أي مسمى.

ونصت الضوابط على أن ‏تكون مراجعة برامج العمرة الخاصة بكل شركة سياحية بمعرفة مشرفي هذه الشركة فقط ولا يجوز استعادة المشرفين فيما بين الشركات السياحية بعضها البعض واستثناء من ذلك حالة كونه الشركتين السياحيتين أو أكثر بحسب الأحوال ودون الإخلال بحكم الفقرة السابقة يكون تكرار اسم المشرف في اكثر من رحلة عمرة متداخل في تواريخ السفر المحددة لكل منها شريطة أن تكون برامج هذه الرحلات بخط السير واحد ما يكون السكن بذا المنطقة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبما لا يتجاوز عدد 135 معتمر مع تكليف الشركة لأحد مندوبيها لمرافقتها المجموعة وإنهاء إجراءات السفر في الموانئ المصرية.

كما نصت على أنه يجوز للشركة السياحية وفقا لطلب تقدمه إلى الادارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة واعتماده في هذا الشأن إضافة مشرف مساعد إلى المشرف الأساسي المرافق المجموعة المعتمرين لاكتسابه الخبرة منه وفي هذه الحالة يتم احتساب المشرف المساعد ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين، ولا يتم احتساب المشرفين الأساسيين المرافقين لرحلات العمرة ضمن الخطة التشغيلية للمعتمرين المصريين.