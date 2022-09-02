المتحدة للتبغ تحصل على حق تصنيع سجائر «مارلبورو وميرت وL&M» في مصر.. ومعلومات لا تعرفها عن الشركة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - حصلت الشركة المتحدة للتبغ، على حق إنتاج السجائر الفاخرة التي تحمل العلامات التجارية لمنتجات فيليب موريس في مصنعها الجديد في مصر، بعد حصولها على رخصة جديدة لتصنيع السجائر.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر عن تغيير اسم المُصنع المطبوع على كافة منتجاتها من سجائر “مارلبورو” ، و”ميرت، وL&M بكافة أنواعها، إلى “صنع في مصر بالشركة المتحدة للتبغ”، بعد حصول المتحدة على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

وأوضحت فيليب موريس مصر في بيان، أن الشركة الشرقية للدخان ستستمر في تصنيع جميع منتجات فيليب موريس من السجائر لحين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، على أن تبدأ بعد ذلك الشركة المتحدة للتبغ في عملية التصنيع.

وأعلنت فيليب موريس مصر، التزامها التام بكافة التعاقدات مع التجار والموردين لضمان توافر جميع المنتجات بكافة محافظات مصر. وأن هدفها الأسمى هو المساهمة في دعم الاقتصاد المصري ، و توفير احتياجات المدخنين البالغين، وأنها ستستمر في تقديم كافة منتجاتها بالأسعار نفسها المقررة مؤخرًا، دون أي تغيير في عبوات السجائر أو شكلها، ووفق أفضل مستويات الجودة.

معلومات لا تعرفها عن المتحدة للتبغ

والمتحدة للتبغ، هي شركة تعمل في مصر وهي الذراع المصرية لشركة السجائر العالمية فيليب موريس.

وبحسب موقع "مصراوي"، تقدمت المتحدة للتبغ، في مزايدة طرحتها الحكومة العام الماضي للحصول على رخصة لتصنيع السجائر في مصر، ولم تتقدم أي شركة أخرى من الشركات الثلاث، وحصلت المتحدة على الرخصة الجديدة.منحت كراسة شروط المزايدة، شركة الشرقية "ايسترن كومباني" الحكومة حق تملك حصة تصل إلى 24% من أسهم الشركة المتحدة.

في أبريل الماضي، وافقت الجمعية العامة لشركة ايسترن كومباني على المساهمة بحصة 24% من المتحدة للتبغ، ما يعني أنها أصبحت تمتلك نحو ربع الشركة.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي لايسترن كومباني لمصراوي، إن الشرقية للدخان اشترت حصة في الشركة المتحدة من أحد المساهمين فيها والذي لم يتخارج لكنه خفض حصته، دون أن يفصح عن اسم الشريك.

وشركة المتحدة للتبغ، هي شركة مؤسسة من عدد من المساهمين بينهم فيليب موريس، وفقا لأمان.