بدون مصاريف وحد أدنى.. البنوك تفتح حسابات للمواطنين مجانا لمدة أسبوعين

الشارقة - اميمة ياسر - أعن البنك المركزي المصري، عن بدء فعالية عيد الفلاح، والتي تشمل فتح الحسابات المصرفية وإصدارها مجانًا، وبدون حد أدنى، اعتبارا من الخميس ١ سبتمبر، وحتى ١٥ من الشهر ذاته.

وتفتح البنوك حسابات توفير للعملاء الجدد مجانا بصورة الرقم القومي الخاصة بالعميل لمدة 15 يومًا حتى منتصف شهر سبتنبر الجاري مع إصدار بطاقة خصم مباشر (مجانا) للتعامل بالسحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM لتحفيز شريحة الشباب على الإنضمام للمنظومة المصرية.

وكان البنك المركزي حدد أمام البنوك 6 فعاليات لفتح حساب مصرفي لكل مواطن مجانًا المعروفة باسم (مبادر الشمول المالي) بهدف جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتضمنت اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية الفلاح في سبتمبر، والادخار في أكتوبر، وذوي الهمم في ديسمبر.

وتقدم البنوك لكل عميل بعد فتح حساب التوفير كارت خصم مباشر (دبت)، للتعامل على عمليات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي، وكذلك إصدار محفظة ذكية مجانا بشرط طلب العميل الاشتراك فيها دون احتساب أي مصاريف.