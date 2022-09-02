التموين: استخراج بطاقات تموينية جديدة لهذه الفئات

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس وزارة التموين، استخراج بطاقات تموينية جديدة، مع بداية 2023 ومع انتهاء صرف الزيادة الاستثنائية المقررة بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر أو مع بداية العام المالي الجديد.

وقال طلعت حسن وكيل وزارة التموين في الجيزة،في تصريحات لموقع مصراوي، إن الفئات الجديدة التي تتم دراسة استخراج بطاقات تموينية لها هي" من ينطبق عليهم الحد الأدنى للمعاش المقدر بـ1500 و2400 جنيهًا للمرتب وإضافة الزوجة المحرومة، والأسر الأولى بالرعاية والمطلقات والأرامل".

وأشار إلى أن وزارة التموين كانت قد درست تلك الخدمات بداية العام، من أجل تنقية البطاقات وتنفيذ محددات الدعم الخاصة بامتلاك السيارة والرتب الحكومي المرتفع.

وأكد أن هذا الإجراء لن يحدث إلا بعد انتهاء عملية التنقية بشكل كامل واستبعاد غير المستحقين والانتهاء من عملية تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.