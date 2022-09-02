شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "أوبك": الاستثمار فى الطاقة هام لضمان استقرار الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص أهمية الاستثمار في مجال الطاقة لضمان استقرار الأسواق، خاصة أن العالم يشهد اليوم الآثار الناجمة من النقص المزمن للاستثمارات. وفق وكالة أنباء "كونا".

وقال الغيص، خلال كلمته أمام جلسة «أمن الطاقة» ضمن اجتماع وزراء الطاقة الذي انعقد اليوم الجمعة في «بالي» بإندونيسيا تحت مظلة اجتماعات مجموعة العشرين، إن أبحاث منظمة «أوبك» تقدر بأن القطاع النفطي في جميع مراحله الإنتاجية بحاجة إلى استثمارات تقدر بأكثر من 12 تريليون دولار حتى عام 2045 لضمان إمدادات كافية في المستقبل لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط، لافتا إلى أهمية اتباع نهج شامل يتضمن جميع أنواع مصادر الطاقة والتقنيات لضمان أن يكون تحول الطاقة نحو طاقة موثوقة وميسورة التكلفة للجميع.

واستحضر الغيص دورة عام 2020 لمجموعة العشرين تحت قيادة المملكة العربية السعودية العضو المؤسس والمهم في منظمة «أوبك» الذي شهدت لحظات تاريخية من الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» وشركائهم في اتفاقية «أوبك بلس» ونتجت عنها قرارات حاسمة وتاريخية لمعالجة حالة عدم الاستقرار الناتجة من جائحة كورونا.