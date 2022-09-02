شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.59% بجلسة الجمعة..وصعود مؤشر "أبو ظبي" والان مع تفاصيل الخبر
وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.51%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.91%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%.
وزاد 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 3.65%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.51%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 9.87%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.1 مليون ورقة بقيمة 74.6 مليون درهم.
وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.44%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.39%، فيما تراجعت قطاعات التقديري للمستهلك، السلع الاستهلاكية، المواد الأساسية بنسبة 1.46%، 0.89%، 0.71%، على التوالي.
وقفز 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.03%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 2.69%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 2.22%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 9.87%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.78%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 287.7 مليون درهم.