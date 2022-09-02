شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام الماضى، بقيمة تداول بلغت 78.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16.4%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 75.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 15.8%.

وحلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 64.9 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 13.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 31.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 18.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 16.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.3%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 12.9 مليار جنيه بنسبة 2.7%، وحل فى المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 12.4 مليار جنيه بنسبة 2.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 11.5 مليار جنيه، 11.1 مليار جنيه، بنسبة 2.4%، 2.3% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 5.61% ليغلق عند مستوى 9998.61 نقطة، خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 17.82% ليغلق عند مستوى 2201.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 15.29% ليغلق عند مستوى 3153.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 6.66% ليغلق عند مستوى 12371.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 7.43% ليغلق عند مستوى 3746.36 نقطة.