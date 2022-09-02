شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل الكوميسا.. الاتفاق على عقد المنتدى البحثى فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات ورشة عمل بناء قدرات منسقي الاتصالات والعاملين في وسائل الإعلام في الكوميسا، وذلك بمقر الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا، حيث تضمنت الفعاليات اليوم الثاني للورشة 3 جلسات تناولت برامج الكوميسا للصناعة والزراعة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وجرى التوافق على عقد المنتدي البحثي السنوي التاسع في القاهرة 12 سبتمبر الجاري.

واستعرضت جلسة الصناعة والزراعة البرنامج الإقليمي للقدرة التنافسية للمشاريع والنفاذ إلى الأسواق بهدف المساهمة في تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في الكوميسا وزيادة مشاركة القطاع الخاص في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية المستدامة، ومشروع تعزيز صناعة الأدوية، وبرنامج الكوميسا لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى برنامج التنمية الزراعية الذي تنفذه الكوميسا بهدف زيادة وترشيد الإنتاجية الزراعية والتصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي داخل الكوميسا، وكذا برنامج الثروة الحيوانية والسمكية الهادف إلى تعزيز الإنتاج الحيواني والسمكي وصحة الحيوان واجتذاب الاستثمارات العامة والخاصة في كافة حلقات سلاسل قيم الثروة الحيوانية.

وتناولت جلسة البنية التحتية والخدمات اللوجستية مشروعات البنية التحتية والنقل التي نفذتها الكوميسا والتي شملت الممر الشمالي-الجنوبي، وإنشاء المؤسسات المعنية بإدارة الممرات والمعابر بين الدول، ودعم تطوير قطاع النقل الجوي في إقليم شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والمحيط الهندي، ونظام رصد الرحلات عبر الممرات، الي جانب مشروع إنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط، ومشروع المرفق الإقليمي لتمويل البنية التحتية.

كشفت بيانات التجارة مع الكوميسا، تطور ملحوظ في الصادرات المصرية لدول الكوميسا خلال عام 2021 لتسجل الصادرات 2.7 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع تبلغ 35%

في سياق متصل بلغت حجم الواردات المصرية من الكوميسا 900 مليون دولار في عام 2020 ثم ارتفع الرقم الي 1.4 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع تقترب من 55% .

الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية في التحليل الأخير، وقد تمّ إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، وتستضيف العاصمة الزامبية لوساكا مقر سكرتارية الكوميسا، بحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات

وتضم اتفاقية السوق المشترك لدول الشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" 21 دولة هم: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندي، رواندا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وكينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، أوغندا، اسواتيني، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوي، الصومال، تونس.

وتنعقد مجموعة ورش عمل بناء قدرات منسقي الاتصالات والعاملين في وسائل الإعلام في الكوميسا، وذلك بمقر الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا، بمشاركة ممثلي 21 دولة أعضاء الكوميسا، بهدف نشر الوعي حول برامج الكوميسا على المستوى الوطني للدولة الأعضاء بالمنظمة، وقد ضم الوفد المصري المشارك بورشة العمل، محمود هلال مسؤول الإعلام بوزارة التجارة والصناعة ونائب منسق الاتصال بالكوميسا في مصر، ولبنى عصام، ملحق تجاري بالمكتب التجاري المصري في لوساكا.