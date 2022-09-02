الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 2-9-2022 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 2-9-2022، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى5.21 جنيه للشراء.

 

5.24 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى5.21 جنيه للشراء.

 

5.23 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى5.23 جنيه للشراء.

 

5.24 جنيه للبيع.

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية5.22 جنيه للشراء.

 

5.24 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر5.21 جنيه للشراء.

 

5.23 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى5.18 جنيه للشراء.

 

5.20 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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